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    Wall Street Journal: Запад пошел на хитрость ради тайных закупок «запрещенной» российской нефти

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Wall Street Journal: Запад пошел на хитрость ради тайных закупок «запрещенной» российской нефти

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    pixabay.com

    Ряд западных стран, которые ввели запрет на покупку
    российской нефти, судя по всему, разработали хитрую схему, чтобы тайно ее
    импортировать, пишет американское издание The Wall Street Journal, передает ТАСС.

    Апрельский экспорт российской нефти увеличился на 300 млн
    баррелей по сравнению с показателями марта, говорится в материале. Изучив
    маршруты российских нефтяных танкеров, которые есть в открытом доступе,
    журналисты наткнулись на весьма неожиданную информацию: у 40% судов пункт
    назначения обозначен как «неизвестный».

    Wall Street Journal: Запад пошел на хитрость ради тайных закупок «запрещенной» российской нефти
    pixabay.com

    Специалисты, опрошенные журналистами, утверждают, что
    подобная секретность, скорее всего, говорит о том, что более трети танкеров
    разгружают нефть на другие суда, следующие из «незапрещенных» стран-экспортеров.
    На борту более крупного судна нефть разных сортов перемешивают, получая новую
    смесь. Эта хитрость позволяет скрыть происхождение энергоресурсов.

    Например, в последнее время на рынке фигурируют некие «туркменская»
    и «латвийская» смеси, значительная часть которых состоит из российского сорта Urals.

    Стоит отметить, что эмбарго на покупку российской нефти ввели
    США, Канада, Австралия и Великобритания. Европа активно обсуждает возможность
    введения аналогичного запрета, однако пока не пришла к единому мнению.

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