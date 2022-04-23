Wall Street Journal: Запад пошел на хитрость ради тайных закупок «запрещенной» российской нефти

Специалисты, опрошенные журналистами, утверждают, что

подобная секретность, скорее всего, говорит о том, что более трети танкеров

разгружают нефть на другие суда, следующие из «незапрещенных» стран-экспортеров.

На борту более крупного судна нефть разных сортов перемешивают, получая новую

смесь. Эта хитрость позволяет скрыть происхождение энергоресурсов.