Wall Street Journal: у Илона Маска был роман с женой сооснователя Google Сергея Брина. Из-за этого пара развелась

Илона Маска

Бизнес-издание Wall Street Journal сообщает, что у основателя SpaceX и Tesla Илона Маска был роман с женой его друга, сооснователя Google Сергея Брина. По данным журналистов, Маск и Николь Шанахан встречались в декабре прошлого года, и их отношения в итоге привели к разводу Николь с Сергеем, документы на который Брин подал в январе. В то время Брин ссылался на “непреодолимые разногласия”. Мимолетная страсть, по данным WSJ, не только разбила брак, но и положила конец дружбе Маска и Брина.

В статье отмечается, что отношения с Николь пришлись на довольно бурный отрезок личной жизни Маска. Тогда же у Илона и его бывшей девушки Граймс родилась дочь (ребенка выносила суррогатная мать, при этом с Граймс на тот момент предприниматель уже разошелся), а за месяц до этого на свет появились близнецы, которых от Маска родила Шивон Зилис, бывшая сотрудница топ-менеджмента основанной Маском компании Neuralink (известно об этом стало лишь недавно).

У Брина и Шанахан есть общая дочь, которая родилась в 2018 году. При разводе основатель Google попросил разделить опеку над ней. Маск пока не прокомментировал сообщение WSJ.

Николь Шанахан и Сергей Брин

В настоящее время Брин занимает 10-е место в списке самых богатых людей мира с состоянием 89,9 млрд долларов. Маск остается на первой строчке с состоянием 253,4 млрд долларов.