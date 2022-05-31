Новости0

Wall Street Journal: США могут передать Украине РСЗО с дальностью стрельбы более 60 километров

Wall Street Journal: США могут передать Украине РСЗО с дальностью стрельбы более 60 километров
pixabay.com

Администрация президента США Джо Байдена планирует поставить украинским вооруженным силам реактивные системы залпового огня с дальностью стрельбы более 60 километров.

Такую информацию обнародовала газета Wall Street Journal. В публикации говорится, что речь идет о РСЗО GMLRS, которые позволят украинским военным вести огонь по целям в глубине российской территории без повышения рисков конфронтации между РФ и США.

«Администрация Байдена планирует предоставить Украине управляемую ракетную систему, способную поражать цели на дистанции свыше 40 миль», — указали в издании.

Согласно имеющимся данным, дальность стрельбы GMLRS примерно вдвое превосходит аналогичный показатель гаубиц М777, которые ранее были отправлены на Украину.

артиллерия военная помощь США Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.