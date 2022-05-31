Wall Street Journal: США могут передать Украине РСЗО с дальностью стрельбы более 60 километров

Администрация президента США Джо Байдена планирует поставить украинским вооруженным силам реактивные системы залпового огня с дальностью стрельбы более 60 километров.
Такую информацию обнародовала газета Wall Street Journal. В публикации говорится, что речь идет о РСЗО GMLRS, которые позволят украинским военным вести огонь по целям в глубине российской территории без повышения рисков конфронтации между РФ и США.
«Администрация Байдена планирует предоставить Украине управляемую ракетную систему, способную поражать цели на дистанции свыше 40 миль», — указали в издании.
Согласно имеющимся данным, дальность стрельбы GMLRS примерно вдвое превосходит аналогичный показатель гаубиц М777, которые ранее были отправлены на Украину.