WADA сняло с себя ответственность за позднюю проверку допинг-пробы Валиевой

Представители Международного антидопингового агентства (WADA) прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS), допустившего Камилу Валиеву до турнира одиночниц на ОИ.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несет ответственность за позднюю проверку пробы фигуристки Камилы Валиевой, считают в WADA. Представители организации в своем заявлении указали на опасный прецедент при вынесении вердикта по ее делу, выразив надежду на то, что CAS больше не станет принимать подобных решений.

Валиева, допинг-тест которой показал положительный результат, накануне завершила выступление в турнире одиночниц на ОИ-2022. Фигуристка была допущена до соревнований по решению выездной комиссии CAS. Валиева провалила произвольную программу и заняла лишь четвертое место.

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