Взяточники из Роспотребнадзора чаще всего попадались на ежемесячных денежных переводах

Взяточники из Роспотребнадзора чаще всего попадались на ежемесячных денежных переводах Новости
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Занимающихся взяточничеством чиновников из Роспотребнадзора выдавали регулярные зачисления на банковскую карту.

Чиновники приходили с проверкой на предприятия и выявляли различные нарушения в работе. После этого взяточники предлагали хозяевам компаний систематически перечислять им денежное вознаграждение, чтобы избежать административной ответственности и получать уведомления о будущих проверках заранее.

Обычно сумма ежемесячной взятки варьировалась от 10 до 40 тыс. рублей, сообщает «Вечерняя Москва». Если бизнесмены отказывались от предложения, чиновники изматывали их незапланированными проверками, после чего находили нарушения в сфере продажи и защиты прав потребителей.

 
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