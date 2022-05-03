Взрывы вновь слышны в Белгороде

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Новые взрывы произошли в Белгороде, сообщают очевидцы в соцсетях. Некоторые жители города сообщили о реактивном самолете. Утверждается, что он был один.
В понедельник ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «двух сильных разрывах». В результате инцидента никто не пострадал.
Гладков также развеял опасения жителей о том, что кто-то или что-то залетало с территории Украины. По его словам, выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции. Безопасности жителей области ничего не угрожало. Об этом информирует телеканал «360».
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