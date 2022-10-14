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Взрывы гремят в Кривом Роге в Днепропетровской области

Взрыв в мечети рядом со зданием МВД Афганистана в Кабуле унес жизни 25 человек
pxhere.com

В городе Кривой Рог (Днепропетровская область Украины) прогремела серия взрывов, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Местных жителей просят пройти в бомбоубежища.

Сведений о пострадавших и разрушениях пока не приводилось. Ранее украинские СМИ сообщали о работе воздушной тревоги в Полтавской, Николаевкой и Одесской областях.

«Местные паблики сообщают о взрывах в Кривом Роге. Будьте в укрытиях!» — написал Геращенко в своем Telegram-канале.

Тем временем российская армия отразила атаку украинских беспилотников в Мелитополе. Отмечалось, что один дрон сбила ПВО, другой рухнул из-за неумелых действий бойцов ВСУ.

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