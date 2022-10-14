Взрывы гремят в Кривом Роге в Днепропетровской области

В городе Кривой Рог (Днепропетровская область Украины) прогремела серия взрывов, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Местных жителей просят пройти в бомбоубежища.
Сведений о пострадавших и разрушениях пока не приводилось. Ранее украинские СМИ сообщали о работе воздушной тревоги в Полтавской, Николаевкой и Одесской областях.
«Местные паблики сообщают о взрывах в Кривом Роге. Будьте в укрытиях!» — написал Геращенко в своем Telegram-канале.
Тем временем российская армия отразила атаку украинских беспилотников в Мелитополе. Отмечалось, что один дрон сбила ПВО, другой рухнул из-за неумелых действий бойцов ВСУ.