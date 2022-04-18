Взрывотехники Росгвардии обследовали боеприпасы времен ВОВ в Ленобласти

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Сотрудники ОМОН Росгвардии обезвредили обнаруженные во
Всеволожском районе Ленобласти боеприпасы, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел в деревне Большие Пороги. Очевидцы
вызвали сотрудников экстренных служб в связи с опасной находкой.
Специалисты группы разминирования ОМОН «Бастион» ГУ
Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия и обследовали
подозрительные предметы. Было установлено, что боеприпасы времен Великой
Отечественной войны находятся в состоянии сильной коррозии.
Специалисты обезвредили минометную мину и оборонительную осколочную гранату польского производства. В результате происшествия никто не
пострадал.
загрузка...