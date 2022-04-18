Взрывотехники Росгвардии обследовали боеприпасы времен ВОВ в Ленобласти

Специалисты группы разминирования ОМОН «Бастион» ГУ

Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия и обследовали

подозрительные предметы. Было установлено, что боеприпасы времен Великой

Отечественной войны находятся в состоянии сильной коррозии.