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    Взрывотехники Росгвардии обследовали боеприпасы времен ВОВ в Ленобласти

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Взрывотехники Росгвардии обследовали боеприпасы времен ВОВ в Ленобласти

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    pixabay.com

    Сотрудники ОМОН Росгвардии обезвредили обнаруженные во
    Всеволожском районе Ленобласти боеприпасы, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

    Инцидент произошел в деревне Большие Пороги. Очевидцы
    вызвали сотрудников экстренных служб в связи с опасной находкой.

    Специалисты группы разминирования ОМОН «Бастион» ГУ
    Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия и обследовали
    подозрительные предметы. Было установлено, что боеприпасы времен Великой
    Отечественной войны находятся в состоянии сильной коррозии.

    Специалисты обезвредили минометную мину и оборонительную осколочную гранату польского производства. В результате происшествия никто не
    пострадал.

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