Взрывная волна забросила башню от украинского танка на пятый этаж дома в Мариуполе

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Башня от
танка ВСУ залетела на пятый этаж дома в Мариуполе после точечного удара армии РФ по
военной технике.
Конструкция
буквально разлетелась на куски. Во время инцидента танк стоял возле жилого
дома. Взрывная волна в буквальном смысле подняла башню от машины в воздух. Позже
оказалось, что кусок металла пробил несколько этажей жилого дома и приземлился в одной
из квартир на пятом этаже.
Россия объявила 24 февраля о начале спецоперации на Украине, целью которой является демилитаризация страны. Минобороны РФ представило документы, в которых подтверждалось, что Киев готовил атаку на Донбасс.
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