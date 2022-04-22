Взрывная волна забросила башню от украинского танка на пятый этаж дома в Мариуполе

Конструкция

буквально разлетелась на куски. Во время инцидента танк стоял возле жилого

дома. Взрывная волна в буквальном смысле подняла башню от машины в воздух. Позже

оказалось, что кусок металла пробил несколько этажей жилого дома и приземлился в одной

из квартир на пятом этаже.