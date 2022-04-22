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    Взрывная волна забросила башню от украинского танка на пятый этаж дома в Мариуполе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Взрывная волна забросила башню от украинского танка на пятый этаж дома в Мариуполе

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    https://pixabay.com/

    Башня от
    танка ВСУ залетела на пятый этаж дома в Мариуполе после точечного удара армии РФ по
    военной технике.

    Конструкция
    буквально разлетелась на куски. Во время инцидента танк стоял возле жилого
    дома. Взрывная волна в буквальном смысле подняла башню от машины в воздух. Позже
    оказалось, что кусок металла пробил несколько этажей жилого дома и приземлился в одной
    из квартир на пятом этаже.

    Россия объявила 24 февраля о начале спецоперации на Украине, целью которой является демилитаризация страны. Минобороны РФ представило документы, в которых подтверждалось, что Киев готовил атаку на Донбасс.

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