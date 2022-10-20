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Взрыв самогонного аппарата едва не убил жителя Таганрога

Взрыв самогонного аппарата едва не убил жителя Таганрога
НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Зоя Черничная

В Таганроге Ростовской области местный житель обустроил самогонное производство в своей квартире в многоквартирном доме. Во время приготовления очередной порции веселящего зелья мужчина не справился с управлением самогонным аппаратом и тот взорвался.

На пульт дежурного донского ГУ МЧС по Ростовской области вызов поступил поздно вечером накануне, 19 октября. Звонивший сообщил о взрыве на втором этаже многоквартирного дома, передает портал «Привет-Ростов.ру».

Взрывной волной выбило окна и двери квартиры. Возникший пожар удалось быстро потушить. Владелец самогонного аппарата в тяжелом состоянии доставлен в больницу. У него поражено ожогами 80% кожного покрова.

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RusNewsToday24
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