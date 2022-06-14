Взрыв произошел на территории одного из городов Брянской области

Мощный взрыв был зафиксирован рано утром на территории Брянской области. По словам очевидцев, удар пришелся на город Клинцы.
После взрыва, как рассказали местные жители, в населенном пункте исчезла вода. Некоторые увидели вертолеты, которые передвигаются над городом.
Согласно неподтвержденным сведениям, снаряд задел часть жилого комплекса. По данным СМИ, могли пострадать люди и гражданские объекты. Отметим, что Клинцы находится в 50 километрах от границы с Украиной.
Украинские боевики 13 июня обстреляли территорию Донецка. Пострадали жилые дома, родильный дом, школы и детские сады.