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Взрыв произошел на территории одного из городов Брянской области

Взрыв произошел на территории одного из городов Брянской области
Tim Oelbermann via www.imago-images.de/Global Look Press

Мощный взрыв был зафиксирован рано утром на территории Брянской области. По словам очевидцев, удар пришелся на город Клинцы.

После взрыва, как рассказали местные жители, в населенном пункте исчезла вода. Некоторые увидели вертолеты, которые передвигаются над городом. 

Согласно неподтвержденным сведениям, снаряд задел часть жилого комплекса. По данным СМИ, могли пострадать люди и гражданские объекты. Отметим, что Клинцы находится в 50 километрах от границы с Украиной. 

Украинские боевики 13 июня обстреляли территорию Донецка. Пострадали жилые дома, родильный дом, школы и детские сады. 

брянская область взрыв клинцы
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