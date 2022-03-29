Взрыв прогремел в районе села Красный Октябрь под Белгородом

Pr scr YouTube/ Александр 100700 Новости
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Pr scr YouTube/ Александр 100700

Звуки взрывов
раздаются со стороны села Красный Октябрь в Белгородской области. Информацию об
этом подтвердил глава региона Вячеслав Гладков.

Информация о
пострадавших в результате инцидента не поступала, разрушений тоже нет. В
настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего. Гладков
отметил, что находится на прямой связи с главой села Красный Октябрь.

«Глава села сейчас
находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю
информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории
поселка нет. На месте работают все экстренные службы. О причине произошедшего
сообщу позже», — написал губернатор в своем Telegram.

На прошлой неделе
взрывы раздавались в селе Журавлевка Белгородской области. Населенный
пункт расположен менее чем в двух километрах от границы с Украиной,
передает телеканал «360». 

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