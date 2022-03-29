Взрыв прогремел в районе села Красный Октябрь под Белгородом

«Глава села сейчас

находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю

информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории

поселка нет. На месте работают все экстренные службы. О причине произошедшего

сообщу позже», — написал губернатор в своем Telegram.