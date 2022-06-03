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Взрыв прогремел в море недалеко от мариупольского пляжа в районе «Азовстали»

Взрыв прогремел в море недалеко от мариупольского пляжа в районе «Азовстали»
Федеральное агентство новостей / Александр Яремчук

Мощный взрыв прогремел в Азовском море у пляжа в Мариуполе, расположенного рядом с заводом «Азовсталь», передает РИА Новости.

По словам очевидцев, раздался грохот, после чего в море поднялся 30-метровый столб воды. В этот момент поблизости не было людей — никто не пострадал. Предположительно, на глубине могла сдетонировать мина, столкнувшаяся с крупной рыбой.

Российские военные и подразделения ДНР 20 мая освободили последний рубеж обороны ВСУ в Мариуполе — комбинат «Азовсталь», сообщало РИАМО. По информации Минобороны РФ, с 16 мая более 2,4 тыс. боевиков нацбата «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) и украинских солдат сложили оружие и сдались в плен.

Ранее бойцы ВСУ заминировали акваторию Мариупольского порта — разминирование началось 28 апреля. Согласно данным властей ДНР, за месяц удалось обезвредить около 12 тыс. бомб.

  • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
азовсталь взрыв Мариуполь море
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