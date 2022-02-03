Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, пострадал один человек.

Взрыв прогремел в доме на улице Ленина. В результате инцидента разрушены межквартирные перегородки, сообщает со ссылкой на источник РЕН ТВ. К месту происшествия стянуты городские экстренные службы.

Ранее три человека обратились за помощью к медикам после взрыва газовоздушной смеси в частном жилом доме в городском округе Серпухов. По уточненным данным, все произошло на территории поселка Большевик.

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