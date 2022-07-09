взломан сайт литовской государственной энергетической компании ESO

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Хакерская группировка Killnet заявила о взломе сайта литовской государственной энергетической компании ESO (Energijos skirstymo operatorius, «Оператор распределения энергии»).

В заявлении говорится, что хакеры заблокировали 100% всей экосистемы сетевой инфраструктуры компании ESO. До этого в течение нескольких дней хакеры Killnet публиковали ссылки на сайты литовских государственных и частных предприятий, банков, СМИ и государственных порталов, призывая единомышленников присоединиться к операции по «уничтожению сетевой инфраструктуры Литвы».





Ранее Killnet объявила войну десяти странам, в которых особенно сильно превалируют русофобские настроения. Страны Прибалтики вошли в этот список, а Литва находится у хакеров на особом счету в связи с блокировкой литовскими властями транзита в Калининград ряда товаров, попавших под санкции западных стран.

В конце июня ряд литовских правительственных сайтов подвергся хакерской атаке, за которой также стояла российская хакерская группировка Killnet.

За два дня до этого хакеры Killnet выдвинули правительству Литвы ультиматум, требуя разблокировать транзит в Калининград.