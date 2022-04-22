Взлетели цены даже на фастфуд: удар по кошелькам американцев заставил понять истинную причину инфляции

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Инфляция на Западе достигает мировых рекордов. Многие
аналитики утверждают, что столь критической ситуации не было с 80-х годов. В
особенности по кошелькам американцев бьют расходы на бензин и электричество. Все
это является результатов антироссийских санкций. Как долго жителям США придется
экономить на товарах первой необходимости, рассказали иностранные эксперты,
передают РИА Новости.
По информации источника, в марте годовая инфляция в США ускорилась
до 8,5%. Об этом свидетельствуют данные Министерство труда Соединенных Штатов. Для
сравнения приводится показатель февраля, который составил 7,9%.
Уточняется, что в стране больше всего выросли цены на бензин
— более 4 долларов за галлон (около четырех литров). В этой связи, закономерно
увеличились траты на транспорт.
Наряду с этим, цены на любимый всеми американцами фастфуд
также взлетели. Не отстают от всего перечисленного и электроэнергия, а также
аренда жилья, на которую граждане США тратят примерно треть от общих расходов.
Однако, американский лидер Джо Байден не устает повторять,
что все дело не в принятых Западом антироссийских мерах, а в начале
спецоперации на Украине.
Согласно данным зарубежных аналитиков, на самом деле
товары в США дорожают еще с прошлого года. Об это The Wall Street Journal
написал отдельный материал. Так, уточняют специалисты, американской власти естественно
выгоднее возложить всю вину на Москву, чем собственный политический курс. Истинной
же причиной инфляции, бьющей рекорды, западное издание называло «чрезмерные
федеральные расходы и мягкую денежно-кредитную политику».
Дело в том, что из-за экономических проблем,
возникших во время пандемии, финансовые власти развитых стран запустили
печатный станок. Таким образом, Федеральная резервная система (ФРС) США «затопила»
экономику триллионами долларов. Но при всем этом сохранила низкую базовую
ставку — близкую к нулю.
«На деле доллары и евро осели прибылью в банках и в руках
инвесторов, которые вкладывали в ценные бумаги на фондовом рынке. Зато все
подорожало: от зерна и нефти до услуг перевозчиков», — уточнил руководитель
аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Именно поэтому простые граждане США активно тратили
полученные в период пандемии, разгоняя тем самым цены. Свою роль также сыграл
дефицит некоторых товаров.
Но более серьезные проблемы на Западе возникли сразу после начала
антироссийской кампании — 8 марта Байден ввел запрет на покупку нефти и других
энергоресурсов из России.
Было очевидно, что данное решение главы Белого дома не
сможет пройти бесследно для обычных потребителей. На деле так и получилось — нефтяные
котировки сразу же взлетели до 130 долларов за баррель. После этого начались массовые
изменения цен на автозаправках.
«Согласно опросам, только 6% винят Россию в росте цен.
Однако большинство — политику американского президента», — отмечает ведущий
американского телеканала Fox News Шон Хэннити.
Он также обратил внимание на факт того, что за последние 15
месяцев правления Джо Байдена «все идет не так».
«Я не могу назвать ничего, что реализовывали бы правильно. Жители Соединенных Штатов это, к счастью, понимают», — подчеркнул журналист.
Он уточнил, что дорожающий с каждым днем бензин является
очень болезненной тема для всех Соединенных Штатов, но основной головной болью американцев
стал курс на зеленую энергетику, которую так активно продвигает Джо Байден.
Хэннити подчеркнул, что резкое сокращение использования
нефти и газа обернулось стремительным ростом цен на топливо и ускорением
инфляции. Однако, похоже, на это американский президент просто закрыл глаза.