Взлетели цены даже на фастфуд: удар по кошелькам американцев заставил понять истинную причину инфляции

Инфляция на Западе достигает мировых рекордов. Многие

аналитики утверждают, что столь критической ситуации не было с 80-х годов. В

особенности по кошелькам американцев бьют расходы на бензин и электричество. Все

это является результатов антироссийских санкций. Как долго жителям США придется

экономить на товарах первой необходимости, рассказали иностранные эксперты,

передают РИА Новости.