«ВЗГЛЯД»: Венгрия начала принимать меры для обороны страны от насилия Украины и ЕС

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан допускал, что страна будет вынуждена схлестнуться в энергетической войне с Евросоюзом и Украиной одновременно.

«Конфликт на Украине очень сильно влияет на Венгрию, ее экономику и энергобезопасность», — отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Таким образом Будапешт планирует защитить южные границы государства от потока мигрантов. По информации издания, поводом для такого решения со стороны венгерского руководства послужила сложившаяся на Украине ситуация.