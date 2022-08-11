«Взгляд»: у Байдена остался последний шанс остановить Трампа

«Строго говоря, он может баллотироваться в президенты и выиграть выборы, даже сидя в тюрьме. А сразу после этого — помиловать сам себя. Американское законодательство этого не запрещает, если суд не назначит в качестве специального наказания запрет занимать государственные должности», — сказано в статье.