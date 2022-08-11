«Взгляд»: у Байдена остался последний шанс остановить Трампа

Обыски в доме экс-президента США Дональда Трампа, а также его беседа с прокурором штата Нью-Йорк говорят о том, что действующий американский лидер Джо Байден пытается воспользоваться последним шансом обыграть политического оппонента. К такому выводу пришел аналитик газеты «Взгляд».
Несмотря на регулярные публичные перепалки между представителями Демократической и Республиканской партий, до уголовных дел или тем более тюремных сроков дело доходит крайне редко. Особенно, если говорить о бывшем и, вероятно, будущем президенте США.
Именно поэтому недавние обыски ФБР в имении Трампа, а также допрос в прокуратуре Нью-Йорка — весьма показательные события, свидетельствующие о выходе политической борьбы непримиримых противников на новый уровень.
Впрочем, утверждает автор материала, даже если Байден сможет посадить Трампа, это не означает, что последний не станет президентом, а затем помилует сам себя.
«Строго говоря, он может баллотироваться в президенты и выиграть выборы, даже сидя в тюрьме. А сразу после этого — помиловать сам себя. Американское законодательство этого не запрещает, если суд не назначит в качестве специального наказания запрет занимать государственные должности», — сказано в статье.
Газета New York Times сообщила, что сотрудники ФБР могли искать в имении Трампа секретные документы, которые он увез из Белого дома.