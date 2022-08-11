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«Взгляд»: у Байдена остался последний шанс остановить Трампа

«Взгляд»: у Байдена остался последний шанс остановить Трампа
globallookpress.com/IMAGO/John Nacion

Обыски в доме экс-президента США Дональда Трампа, а также его беседа с прокурором штата Нью-Йорк говорят о том, что действующий американский лидер Джо Байден пытается воспользоваться последним шансом обыграть политического оппонента. К такому выводу пришел аналитик газеты «Взгляд».

Несмотря на регулярные публичные перепалки между представителями Демократической и Республиканской партий, до уголовных дел или тем более тюремных сроков дело доходит крайне редко. Особенно, если говорить о бывшем и, вероятно, будущем президенте США.

Именно поэтому недавние обыски ФБР в имении Трампа, а также допрос в прокуратуре Нью-Йорка — весьма показательные события, свидетельствующие о выходе политической борьбы непримиримых противников на новый уровень.

Global Look Press/ Yuri Gripas/Consolidated News Photos
Global Look Press/ Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Впрочем, утверждает автор материала, даже если Байден сможет посадить Трампа, это не означает, что последний не станет президентом, а затем помилует сам себя.

«Строго говоря, он может баллотироваться в президенты и выиграть выборы, даже сидя в тюрьме. А сразу после этого — помиловать сам себя. Американское законодательство этого не запрещает, если суд не назначит в качестве специального наказания запрет занимать государственные должности», — сказано в статье.

Газета New York Times сообщила, что сотрудники ФБР могли искать в имении Трампа секретные документы, которые он увез из Белого дома.

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