Вызывать в суд будут через Госуслуги. В Госдуму внесли законопроект

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Группа депутатов от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму законопроект о направлении гражданам судебных повесток и извещений через портал госуслуг.

Инициативой предлагается внести изменения в часть первую статьи 115 Гражданского процессуального кодекса РФ. «Судебные повестки и иные судебные извещения, адресованные гражданам, направляются посредством единого портала государственных и муниципальных услуг вне зависимости от направления таких извещений почтой или альтернативными способами, предусмотренными абзацем первым настоящей статьи», – говорится в документе.

Как указывают разработчики проекта, такие изменения необходимы для более полного соблюдения прав россиян на получение информации о направлении судебных повесток и иных судебных извещений.