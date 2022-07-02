Выживший при крушении Ан-2 в горах Якутии получил перелом нескольких ребер

Пациент, который выжил в результате падения самолета Ан-2 в Якутии, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом рассказал заведующий травматологическим центром первого уровня Республиканской больницы №2 Анатолий Горохов.
По словам врача, 36-летнего мужчину полностью обследовали и оказали ему срочную медицинскую помощь для стабилизации состояния. Больного поместили в хирургическое отделение.
«Большого такого истощения у него нет. У него имеется перелом нескольких ребер, грудная полость у него полностью дренирована, легкое полностью расправлено», — отметил Горохов.
Напомним, 21 июня Ан-2 с тремя людьми на борту потерпел крушение в горной местности Якутии. Двое пилотов погибли на месте, пассажир самолета выжил.
Его удалось обнаружить только 1 июля. В течение десяти дней мужчина выживал в лесу. Внимание спасателей он привлек, размахивая палкой, которая была обернута спасательным жилетом оранжевого цвета.