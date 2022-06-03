Глава российского Фонда борьбы с репрессиями (основан бизнесменом Евгением Пригожиным) Мира Тэрада, которая более двух лет провела в американской тюрьме, к годовщине своего освобождения написала пособие. В нем она рассказала, как справиться с давлением коллективного Запада.
Тэрада поделилась опытом переживания психологического давления в тюрьме, с которым, по ее словам, сегодня сталкивается практически каждый заключенный в США. За 888 дней пребывания в колонии она успела прочесть более 1500 книг по психологии и способах управления сознанием. Полученный опыт бывшая узница отразила в написанной методичке, передает ФАН.
Глава ФБР считает, что основными условиями, позволяющим сохранить свое «Я», являются: уверенность в своих силах, желание достичь какой-либо цели, четкий план действий и решительность. Помимо теоретической базы этих концепций, в своем пособии Тэрада представила ряд упражнений. Они помогут задать нужные установки и избавиться от негативных и деструктивных мыслей, не позволяющих человеку достичь той или иной цели.
Вырученные с продаж руководства средства Тэрада намерена передать на гуманитарные цели в ЛДНР.