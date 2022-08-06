Выяснилось, за кого хотела выйти Жанна Фриске до встречи с Шепелевым

Покойная российская поп-звезда Жанна Фриске состояла в отношениях с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Андреевым.
Как рассказал избранник певицы в эфире «Секрет на миллион», отношения были счастливые и даже могли закончиться браком, однако возлюбленный отказался от серьезных отношений со звездой. Молодые люди встречались в 90-ых годах.
«Мы были молодые, и у нас была страсть. Она говорила мне: “Кирилл, так хочу семью”. Очень мало случаев, когда муж – певец, а жена – актриса или певица», — считает Андреев.
Жанна Фриске скончалась в 2015 году от рака мозга. Ее последним супругом стал шоумен Дмитрий Шепелев.