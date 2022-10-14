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Выяснилась печальная правда о браке Заворотнюк и Чернышева

Выяснилась печальная правда о браке Заворотнюк и Чернышева
Global Look Press | Juliya Khanina

Журналисты раскрыли подробности личной жизни актрисы Анастасии Заворотнюк и ее мужа фигуриста Петра Чернышева.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже долгое время борется с раковой опухолью. Незадолго до болезни в Сети появилась информация, что у пары появились большие трудности в браке. Чернышев предположительно негативно относился к ревности своей супруги, передает слова источника издание «Экспресс газета».

«Настя стала утомлять Петра ревностью и какими-то упреками», — уточнил собеседник портала.

Спустя время Заворотнюк удалось забеременеть, после чего у нее обнаружили онкологию. Сейчас все финансовые расходы лежат на главе семейства.

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