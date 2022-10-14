Выяснилась печальная правда о браке Заворотнюк и Чернышева

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже долгое время борется с раковой опухолью. Незадолго до болезни в Сети появилась информация, что у пары появились большие трудности в браке. Чернышев предположительно негативно относился к ревности своей супруги, передает слова источника издание «Экспресс газета».