Выяснилась печальная правда о браке Заворотнюк и Чернышева

Журналисты раскрыли подробности личной жизни актрисы Анастасии Заворотнюк и ее мужа фигуриста Петра Чернышева.
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже долгое время борется с раковой опухолью. Незадолго до болезни в Сети появилась информация, что у пары появились большие трудности в браке. Чернышев предположительно негативно относился к ревности своей супруги, передает слова источника издание «Экспресс газета».
«Настя стала утомлять Петра ревностью и какими-то упреками», — уточнил собеседник портала.
Спустя время Заворотнюк удалось забеременеть, после чего у нее обнаружили онкологию. Сейчас все финансовые расходы лежат на главе семейства.