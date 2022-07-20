Новости0

Вывоз зерна с Украины будет осуществляться из трех портов

Вывоз зерна с Украины будет осуществляться из трех портов
pxhere.com

Вывоз украинского зерна будет проходить через порты «Одесса», «Южный» и «Черноморск». Об этом сообщил член делегации Украины на переговорах Рустем Умеров.

Делегат выразил надежду, что в будущем количество портов удастся расширить. Однако для вывоза зерна необходимо будет соблюдать рекомендации украинских моряков и военных.

«Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда. Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам», — заявил Умеров.

Экспорт зерна будет контролироваться мониторинговой группой под эгидой ООН. Она располагается в Стамбуле и будет следить, чтобы на судах не перевозилось вооружение.

вывоз зерна с украины ООН Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.