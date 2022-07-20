Вывоз зерна с Украины будет осуществляться из трех портов

Вывоз украинского зерна будет проходить через порты «Одесса», «Южный» и «Черноморск». Об этом сообщил член делегации Украины на переговорах Рустем Умеров.
Делегат выразил надежду, что в будущем количество портов удастся расширить. Однако для вывоза зерна необходимо будет соблюдать рекомендации украинских моряков и военных.
«Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда. Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам», — заявил Умеров.
Экспорт зерна будет контролироваться мониторинговой группой под эгидой ООН. Она располагается в Стамбуле и будет следить, чтобы на судах не перевозилось вооружение.