Вывоз зерна с Украины будет осуществляться из трех портов

«Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда. Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам», — заявил Умеров.