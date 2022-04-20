Высылаемые из Японии российские дипломаты покинули посольство

По словам посла, решение японских властей о высылке

российских дипломатов было «крайне контрпродуктивным шагом». Однако сотрудники

дипмиссии покидают Японию «с чувством достойно выполненного долга» и с высоко

поднятой головой, подчеркнул Галузин.