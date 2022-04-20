Высылаемые из Японии российские дипломаты покинули посольство

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Автобус с высылаемыми из Японии дипломатами и сотрудниками российского
торгпредства покинул территорию посольства России в Токио под марш «Прощание
славянки».
Посол Михаил Галузин поблагодарил покидающих Японию
дипломатических работников за эффективную и самоотверженную работу. Решение
Токио об их высылке дипломат назвал «недружественным» и «произвольным»,
сообщает РИА
Новости.
«Вы покидаете Японию раньше намеченных планов в силу
абсолютно произвольного, недружественного и политизированного решения японских
властей», – посетовал Галузин.
По словам посла, решение японских властей о высылке
российских дипломатов было «крайне контрпродуктивным шагом». Однако сотрудники
дипмиссии покидают Японию «с чувством достойно выполненного долга» и с высоко
поднятой головой, подчеркнул Галузин.
Япония объявила о высылке российских дипломатов 8 апреля.
Как заявил тогда премьер-министр страны Фумио Кисида, японское правительство
провело тщательную оценку ситуации.
Ранее ключевая нижняя палата
парламента Японии одобрила поправки
в законодательство страны о ведении новых антироссийских санкций. Решение было
принято большинством голосов.