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    Высылаемые из Японии российские дипломаты покинули посольство

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Высылаемые из Японии российские дипломаты покинули посольство

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    Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

    Автобус с высылаемыми из Японии дипломатами и сотрудниками российского
    торгпредства покинул территорию посольства России в Токио под марш «Прощание
    славянки».

    Посол Михаил Галузин поблагодарил покидающих Японию
    дипломатических работников за эффективную и самоотверженную работу. Решение
    Токио об их высылке дипломат назвал «недружественным» и «произвольным»,
    сообщает РИА
    Новости    .

    «Вы покидаете Японию раньше намеченных планов в силу
    абсолютно произвольного, недружественного и политизированного решения японских
    властей», – посетовал Галузин.

    По словам посла, решение японских властей о высылке
    российских дипломатов было «крайне контрпродуктивным шагом». Однако сотрудники
    дипмиссии покидают Японию «с чувством достойно выполненного долга» и с высоко
    поднятой головой, подчеркнул Галузин.

    Япония объявила о высылке российских дипломатов 8 апреля.
    Как заявил тогда премьер-министр страны Фумио Кисида, японское правительство
    провело тщательную оценку ситуации.

    Ранее ключевая нижняя палата
    парламента Японии одобрила поправки
    в законодательство страны о ведении новых антироссийских санкций. Решение было
    принято большинством голосов.

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