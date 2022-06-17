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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ перенесено на час из-за мощных DDOS-атак

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ перенесено на час из-за мощных DDOS-атак
politexpert.net

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о переносе выступления Владимира Путина. 

Информация эта появилась за 10 минут до начала пленарного заседания. 

«Из-за Ddos-атак выступление Путина перенесено на час. Начало теперь в 15:00», — заявил Песков.

В своей речи глава государства планирует затронуть вопросы экономики в условиях санкционной политики Запада. Юбилейный Петербургский экономический форум закроется 18 июня. 

Песков пмэф-2022 Путин
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