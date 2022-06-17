Выступление Владимира Путина на ПМЭФ перенесено на час из-за мощных DDOS-атак

В своей речи глава государства планирует затронуть вопросы экономики в условиях санкционной политики Запада. Юбилейный Петербургский экономический форум закроется 18 июня.

«Из-за Ddos-атак выступление Путина перенесено на час. Начало теперь в 15:00», — заявил Песков.

Информация эта появилась за 10 минут до начала пленарного заседания.