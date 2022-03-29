Выстрел в ногу: неосторожный шаг США ударил по доллару

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США сами нанесли удар по доллару и привели к тому, что мир стал отказываться от гегемонии этой валюты.

Такое мнение высказал обозреватель издания Público Рафаэль Поч. Он рассказал о неосторожном шаге Вашингтона, после которого валюта начала слабеть.

Обозреватель издания Público Рафаэль Поч высказался о слабеющей гегемонии доллара. Эксперт уверен, что в этом виноваты сами власти США.

Обозреватель испанского издания проанализировал их действия в последнее время и рассказал, что привело к концу гегемонии доллара. Рафаэль Поч напомнил, что серьёзный удар по доллару был нанесён, когда США и их союзники решились конфисковать золотовалютные резервы, которые Центробанк России хранил на Западе.

В результате многие страны получили сигнал, что стоит обезопасить свои средства. Оказалось, что деньги могут отобрать в любой момент, если политика страны не будет соответствовать линии, которую проводит Вашингтон.

В результате США подтолкнут Россию, Китай и других членов БРИКС искать другие, более безопасные и стабильные способы сохранять свои накопления. И это не перспектива далекого будущего, а процесс, который уже идет.

Также Рафаэль Поч обратил внимание, что ни одна из стран БРИКС не присоединилась к санкциям против России. Ограничения не поддержали даже член НАТО Турция, страны Персидского залива, а также Западной и Центральной Азии. Это должно стать тревожным сигналом для США.

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