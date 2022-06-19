Выстрел в больную ногу: Ковитиди предупредила Литву о последствиях запрета калининградского транзита

Литовские железные дороги сообщили властям Калининградской области о прекращении транзита ряда «санкционных» товаров ЕС, передает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Антона Алиханова. Сенатор Ольга Ковитиди отметила в комментарии «Народным Новостям», что без того бедным литовцам придется ощутить на себе последствия однобокой русофобской политики Вильнюса.
Под ограничения прибалтов попали 40-50% от всей номенклатуры грузов, уточнил губернатор. В частности, речь идет металле, стройматериалах, цементе. Для возмещения ущерба Калининградские власти поставят на линию Усть-Луга — Балтийск дополнительные суда, которые были в резерве как раз для подобных случаев.
«Мы будем добиваться пересмотра разъяснений, которые Еврокомиссия дала в отношении своих санкций, это грубейшее нарушение всех обязательств без предупреждения», — добавил Алиханов.
Литва, входящая по заключению Еврокомиссии в группу стран с критическим уровнем нищеты, в очередной раз выстрелила себе в ногу, убеждена Ольга Ковитиди. По ее словам, пока местные власти соревнуются в уровне русофобии, простое население все чаще мигрирует на запад.
«Являясь, мягко говоря, недостаточно развитым регионом, Вильнюс не в состоянии удержать своих граждан, поскольку люди просто уезжают из страны и не хотят жить в ней. Пока премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните разглагольствует о неоконченной борьбе с “драконом большевистской оккупации”, в самом прибалтийском государстве обеспокоены известием о том, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС», — констатировала российский политик.
Министерство иностранных дел, власти Калининградской области и посольство РФ в Вильнюсе уже разрабатывают комплекс ответных мер на недружественный шаг Литвы, отметил Алиханов. Ольга Ковитиди сомневается, что Прибалтика готова получить жесткий ответ Москвы.
«Очевидно, что решение литовских властей ограничивает мобильность и возможности всех жителей Прибалтики. Ситуация усугубляется тем, что Россия не оставит без внимания подобный недружественный в ее адрес выпад. Нужно понимать, что ответные меры Российской Федерации на решение литовской власти, ограничивающей транзит российских грузов, бумерангом вернутся в страны Прибалтики. Насколько готовы жители и транспортный комплекс Прибалтики нести неоправданные убытки от политической несамостоятельности и ущербности Литвы, сказать сложно», — подчеркнула собеседница НН.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Литва нарушила целый ряд международно-правовых актов, устраивая транспортную блокаду Калининграда.