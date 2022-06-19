Выстрел в больную ногу: Ковитиди предупредила Литву о последствиях запрета калининградского транзита

«Являясь, мягко говоря, недостаточно развитым регионом, Вильнюс не в состоянии удержать своих граждан, поскольку люди просто уезжают из страны и не хотят жить в ней. Пока премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните разглагольствует о неоконченной борьбе с “драконом большевистской оккупации”, в самом прибалтийском государстве обеспокоены известием о том, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС», — констатировала российский политик.