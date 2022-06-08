«Выстрел России по мировому капитализму»: почему Москве нужно отказаться от Болонской системы

Россия собирается отказаться от Болонской двухуровневой системы высшего образования, сохранив за вузами возможность оставить бакалавриат и магистратуру. Политолог, социолог и журналист Михаил Галицкий отметил в комментарии «Народным Новостям», что «болонка» — инструмент Запада, призванный наполнять кошельки горстки капиталистов, которым не будет места в новом многополярном мире.
Мировая (а, значит, западная) система высшего образования сегодня нацелена не на получение знаний или воспитание высококвалифицированных кадров, убежден специалист. По его мнению, вся сфера заточена лишь на получение прибыли, а остальное не имеет никакого значения.
«Если говорить прямо, то вся мировая система образования нацелена не столько на качество, сколько на выручку от обучения студентов, которые стремятся попасть в наиболее престижные вузы. Образовательная сфера — это важная составляющая любого капиталистического государства, ровно как и медицина, — все они нацелены на получение дивидендов», — констатировал социолог.
Схема, придуманная на Западе с целью увеличения прибыли, максимально проста: с помощью информационных технологий создается атмосфера некой иерархии вузов. То есть все университеты поделены по степени «престижности». Мировое сообщество убеждают, что выпускник того или иного вуза автоматически получит «самую лучшую» работу. Однако уровень образования даже в наиболее «престижных» учреждениях далеко не всегда соответствует его «рыночным котировкам».
Болонская система является связующим звеном этой схемы, позволяя завязать на нее большую часть мира.
«Болонская система — некое единое образовательное пространство вузов, которые предполагают обмен стажерами друг с другом, ссылаясь на возможность расширить опыт и получить диплом, который подтверждает, что вы вложили деньги, а значит, ваш диплом соизволят признавать», — пояснил политолог.
Еще в 1998 году страны-основательницы Европейского союза достигли соглашения, назвав его Болонской конвенцией. Свои подписи на документе оставили: Англия, Франция, Германия и Италия, начав обирать большую часть планеты, включая страны, обладавшие мощнейшими институтами образования.
«В России Болонская система никогда не была нужна. Во-первых, бакалавриат, по сути, не является полным высшим образованием, как специалист, но таковым преподносится. Во-вторых, система народного образования при СССР не являлась болонской, но тем не менее качество образования было лидирующим в мире. Это признавали все страны», — напомнил Галицкий.
Высшее образование должно не только наделять молодых людей необходимыми в будущем знаниями, но и быть элементом гражданского воспитания, убежден социолог. По его словам, следует создать единый большой институт, который будет готовить не просто специалистов, а самых настоящих интеллигентных россиян.
«На мой взгляд, система образования должна быть едина с политикой воспитания патриотизма, знания своей истории, литературы, языка и традиций, а не являться обособленным элементом, как Болонская система. Институт семьи, молодежи и спорта, а также министерство просвещения и образования должны заключать в себе единый институт, чтобы семьи учеников и образовательные учреждения вместе участвовали в одном деле», — резюмировал собеседник НН.
Галицкий добавил, что капитализм, который проповедует Запад, давно изжил себя, уступая место новому порядку. Болонская система, до сих пор активно применяющаяся во множестве стран, призвана затормозить наступление следующей эпохи для человечества.
Ранее сенатор Ольга Ковитиди выступила за «плавное прощание» с Болонской системой. По ее мнению, этого хотят как студенты, так и работодатели.