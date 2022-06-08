«Выстрел России по мировому капитализму»: почему Москве нужно отказаться от Болонской системы

Схема, придуманная на Западе с целью увеличения прибыли, максимально проста: с помощью информационных технологий создается атмосфера некой иерархии вузов. То есть все университеты поделены по степени «престижности». Мировое сообщество убеждают, что выпускник того или иного вуза автоматически получит «самую лучшую» работу. Однако уровень образования даже в наиболее «престижных» учреждениях далеко не всегда соответствует его «рыночным котировкам».