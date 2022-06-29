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Выставка работ костромской художницы состоится в музее имени В.М. и А.М. Васнецовых

Выставка работ костромской художницы состоится в музее имени В.М. и А.М. Васнецовых
1istochnik.ru/Арина Сивкова

Художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых в Кирове представит картины художницы из Костромы Ирины Рыбаковой. Работы можно будет посмотреть в рамках выставки «Здесь родины моей начало».

Посетители музея смогут посмотреть работы живописца с 29 июня. В своем творчестве Рыбакова уделяет особое трепетное внимание простым, и в то же время родным и любимым провинциальным пейзажам.

«Понятие “Родина” для художника — российская глубинка и разные ее уголки. Ирина Владимировна очень любит работать в провинции. Это тема, которая ее вдохновляет. В этой экспозиции мы погружаемся в мир живописной красоты, — отметила куратор выставки Ольга Крупина в разговоре с порталом «Первоисточник».

На выставке зрители смогут увидеть более 100 полотен. Большая часть работ предоставлена автором. Также в экспозиции есть две картины из собрания музея. 

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RusNewsToday24
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