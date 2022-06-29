Выставка работ костромской художницы состоится в музее имени В.М. и А.М. Васнецовых

«Понятие “Родина” для художника — российская глубинка и разные ее уголки. Ирина Владимировна очень любит работать в провинции. Это тема, которая ее вдохновляет. В этой экспозиции мы погружаемся в мир живописной красоты, — отметила куратор выставки Ольга Крупина в разговоре с порталом «Первоисточник».