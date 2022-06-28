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Выставка картин с изображением мамонтов откроется в аэропорту Салехарда

Выставка картин с изображением мамонтов откроется в аэропорту Салехарда
pxhere.com

Необычная выставка откроется для жителей и гостей Салехарда в аэропорту 4 июля. На картинах художника Сергея Баранова будут представлены величественные мамонты, пишет сайт «Красный Север».

Выставка носит название «Легенды о древних гигантах Ямала». Салехардцы и гости города смогут увидеть на полотнах мамонтов, которые населяли Евразию, Северную Америку и Африку.

История создания легенд о мамонтах уходит в те времена, когда животных принимали за рыб, китов и огромных птиц. Ненцы называли их земляными быками, которых пасли сихиртя.

Художник Сергей Баранов при создании картин использовал холсты и масло, составлял коллажи на зеркальном пластике. Кроме изображений мамонтов в аэропорту Салехарда можно увидеть фрагменты скелета древнего животного.

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RusNewsToday24
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