Выставка картин с изображением мамонтов откроется в аэропорту Салехарда

Необычная выставка откроется для жителей и гостей Салехарда в аэропорту 4 июля. На картинах художника Сергея Баранова будут представлены величественные мамонты, пишет сайт «Красный Север».
Выставка носит название «Легенды о древних гигантах Ямала». Салехардцы и гости города смогут увидеть на полотнах мамонтов, которые населяли Евразию, Северную Америку и Африку.
История создания легенд о мамонтах уходит в те времена, когда животных принимали за рыб, китов и огромных птиц. Ненцы называли их земляными быками, которых пасли сихиртя.
Художник Сергей Баранов при создании картин использовал холсты и масло, составлял коллажи на зеркальном пластике. Кроме изображений мамонтов в аэропорту Салехарда можно увидеть фрагменты скелета древнего животного.