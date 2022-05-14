Высший федеральный совет ОАЭ единогласно одобрил кандидатуру нового президента

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Власти Объединенных Арабских Эмиратов избрали нового президента. По решению Верховного федерального совета, им стал наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд аль Нахайян.
Решение было принято единогласно 14 мая, сообщает национальное агентство WAM. Заседание совета возглавлял вице-президент, премьер-министр и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид аль Мактум. Он временно исполнял обязанности главы государства.
Бывший президент Эмиратов Халифа бен Заид аль Нахайян умер 13 мая после продолжительной болезни, ему было 73 года. Мировые лидеры направили его семье письма с соболезнованиями.
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