Высокоскоростной мобильный интернет проведут в мурманские села Краснощелье и Варзуга

Объявить о своем выборе в пользу того или иного конкурсанта можно на Госуслугах или при помощи почтовых услуг. В письме следует обозначить имя, адрес регистрации и населенный пункт, который надо подключить к интернету. Отправлять письмо нужно по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., д.10, стр2. Голосование в онлайн-режиме будет длиться до 12 ноября, а по почте – до 26 ноября.