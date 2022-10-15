Высокоскоростной мобильный интернет проведут в мурманские села Краснощелье и Варзуга

Голосование среди жителей поселков и деревень с населением от 100 до 500 человек стартовало на Госуслугах. Победившие в голосовании населенные пункты оцифруют в будущем году. Об этом заявили в Минцифры Мурманской области.
Как пишет сетевое издание «Мурманский вестник», участниками конкурса от Мурманской области выступили села Краснощелье и Варзуга. К голосованию допускаются все достигшие совершеннолетнего возраста граждане Российской Федерации. Однако голосовать можно только за участников из своего региона.
Объявить о своем выборе в пользу того или иного конкурсанта можно на Госуслугах или при помощи почтовых услуг. В письме следует обозначить имя, адрес регистрации и населенный пункт, который надо подключить к интернету. Отправлять письмо нужно по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., д.10, стр2. Голосование в онлайн-режиме будет длиться до 12 ноября, а по почте – до 26 ноября.