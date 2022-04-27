Вышла первая бета-версия Android 13

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Google представила первую бета-версию своей новой мобильной ОС – Android 13. До этого компания выпустила две версии Android 13 исключительно для разработчиков (соответственно, Developer Preview 1 и 2), а вот бета-версия может быть установлена на пользовательские устройства – смартфоны Google Pixel 4/4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6/6 Pro. Правда, для этого надо быть участником фирменной программы бета-тестирования.

После первой бета-версии выйдет еще четыре, прежде чем появится финальный вариант ОС в августе или сентябре. Больше подробностей об Android 13 ожидается на мероприятии Google I/O, которое стартует в США 11 мая. Первыми серийными смартфонами с предустановленной Android 13 станут Pixel 7 и Pixel 7 Pro, они выйдут осенью.