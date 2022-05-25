Вышинский: особый статус поляков заложил мину под всю Украину

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал принятие закона об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Теперь польским гражданам будет разрешено интегрироваться в гражданско-правовую систему Украины, они смогут занимать выборные должности, становиться судьями, получать доступ к секретным сведениям и гостайне.
Член Совета по правам человека Кирилл Вышинский в эфире радио Sputnik напомнил, что большая часть Украины несколько сотен лет находилась в составе Речи Посполитой. Киев являлся польским городом, как и многие другие города. Новый закон, о котором говорил президент Зеленский является «миной», которая закладывается под все государство.
«И вот сегодняшние заявления украинской власти, которая пообещала, что будет принят закон, практически уравнивающий поляков и украинцев в правах на территории Украины, вплоть до того, что поляки будут входить в административную систему, становиться судьями, служить в армии, занимать руководящие должности в армии, полиции и так далее – это такая серьезная мина под все украинское государство на фоне вот этих непростых исторических отношений. Надо сказать, что эта мина точно взорвется на Западной Украине. Потому что украинцы хорошо помнят про унию и “пацификацию” 20-х годов, а поляки хорошо помнят Волынскую резню», — отметил эксперт.