Вышинский: особый статус поляков заложил мину под всю Украину

«И вот сегодняшние заявления украинской власти, которая пообещала, что будет принят закон, практически уравнивающий поляков и украинцев в правах на территории Украины, вплоть до того, что поляки будут входить в административную систему, становиться судьями, служить в армии, занимать руководящие должности в армии, полиции и так далее – это такая серьезная мина под все украинское государство на фоне вот этих непростых исторических отношений. Надо сказать, что эта мина точно взорвется на Западной Украине. Потому что украинцы хорошо помнят про унию и “пацификацию” 20-х годов, а поляки хорошо помнят Волынскую резню», — отметил эксперт.