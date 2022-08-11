Вышел трейлер докфильма об Арми Хаммере и его “каннибализме”. В этот же день Тимоти Шаламе представил фильм, где играет “влюбленного каннибала”

Кадр из фильма House of Hammer

Вышел трейлер трехсерийного документального фильма House of Hammer о скандале вокруг Арми Хаммера. Голливудского актера обвиняют в сексуальном насилии, абьюзе и склонности к каннибализму. В съемках проекта Discovery+ снялись предполагаемые жертвы Хаммера Кортни Вусекович и Джулия Моррисон. Девушки, у которых с актером были отношения, в трейлере демонстрируют некоторые из текстовых и голосовых сообщений, которые он им отправлял. Речь в них идет о сексуальных фантазиях Хаммера, в основном связанных с насилием и каннибализмом. Также демонстрируется записка, в которой Арми обещает “искусать” свою партнершу, и сообщение, где он называет себя “на 100 процентов каннибалом”.

Ранее постоянно появлялись новые подробности сексуальной жизни актера — на фоне его развода с Элизабет Чэмберс. Все началось со слитой переписки (причем с россиянкой). Так, стало известно, что актер давно любит БДСМ-практики и часто меняет партнерш. Бывшая жена открестилась от скандала, заявив, что ничего не знала, а сам Хаммер отказался комментировать “этот бред”. Инсайдеры рассказывали, что да, актер любит нестандартные сексуальные практики, но ни о каком реальном каннибализме речи и не шло, однако обвинений в адрес Хаммера меньше от этого не стало: то одна, то другая бывшая любовница рассказывала в подробностях об абьюзивных отношениях с актером — как он учился связыванию, мечтал о “комнате боли” и мог вырезать на лобке девушки свои инициалы. Юристы Хаммера вынуждены были это комментировать и заявляли, что все взаимодействия с обвиняющими их подопечного людьми были по взаимному согласию. Однако вскоре дошло до обвинений в изнасиловании, и к делу подключилась полиция. Карьера актера закономерно оказалась на стопе, сейчас Хаммер живет на Каймановых островах и работает в сфере недвижимости. Говорят, что он полностью разорен.



Кадр из фильма House of Hammer

В фильме, однако, будет идти речь не только о самом Хаммере, но и о его знаменитой и могущественной семье. Создатели ленты изучили историю клана Хаммеров: в ней, как известно, много подробностей, которые Хаммеры предпочли бы держать в секрете, — от секс-скандалов до убийств. В кадре появляется тетя Арми — Кейси Хаммер, внучка нефтяного магната Арманда Хаммера. В трейлере она говорит, что члены ее династии буквально “заключили сделку с дьяволом”. Ранее Кейси уже делилась с прессой шокирующими деталями, в том числе упоминала о сексуальных домогательствах со стороны ее собственного отца, когда она была ребенком. Премьера House of Hammer запланирована на 2 сентября.

По иронии судьбы сегодня же состоялась премьера тизера еще одного проекта о каннибализме, только уже художественного. И создан он командой, работавшей над драмой “Назови меня своим именем” с Арми Хаммером. Режиссер Лука Гуаданьино снял хоррор-драму “Целиком и полностью” (Bones And All), снова задействовав в главной роли Тимоти Шаламе, игравшего с Хаммером в “Назови меня своим именем”. Шаламе опубликовал тизер в своих соцсетях.

В “Целиком и полностью” Тимоти и его партнерша Тейлор Расселл играют “влюбленных каннибалов, путешествующих по Америке”. Героиня Расселл ищет отца, которого никогда не встречала, пытаясь понять, почему у нее есть желание убить и съесть любящих ее людей. Фильм основан на романе Камиль ДеАнджелис. Премьера состоится на кинофестивале в Венеции, а в широкий прокат лента выйдет в ноябре.

Напомним, в фильме “Назови меня своим именем” рассказывалось о романтических отношениях 17-летнего героя Шаламе с 24-летним персонажем Хаммера. В реальной жизни актеров связывала дружба. Когда разгорелся скандал вокруг Арми, Тимоти отказался от комментариев на этот счет, сказав, что это “вопрос, требующий более тщательного обсуждения”.



Тимоти Шаламе и Арми Хаммер в фильме “Назови меня своим именем”