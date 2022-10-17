Вышел спектакль “Каренина. Процесс” с Софьей Эрнст в главной роли. Среди гостей премьеры — Константин Эрнст, Гоша Рубчинский, Виктория Лопырева

Константин Эрнст, Валентин и Марина Юдашкины
15 октября в концертном зале “Барвиха Luxury Village” прошла премьера спектакля “Каренина. Процесс” по мотивам романа Л. Н. Толстого “Анна Каренина”. Режиссером, художником и автором сценической интерпретации стала Алла Сигалова, также сыгравшая одну из ролей, а главную роль исполнила Софья Эрнст, которая еще выступила и продюсером проекта.
Поддержать команду пришли Константин Эрнст, Валентин и Марина Юдашкины, Сергей Сельянов и Любовь Инжиневская, Ксения Соловьева, Гоша Рубчинский. Среди зрителей также оказались Виктория Лопырева, Екатерина Одинцова, Ирина Чайковская.
Софья Эрнст
Константин Эрнст
Виктория Лопырева
Сергей Сельянов и Любовь Инжиневская
Ксения Соловьева
Гоша Рубчинский
Марина и Валентин Юдашкины
В спектакле “Каренина. Процесс” сюжет романа интерпретируется через бракоразводный процесс и трех его фигурантов — Анну, Вронского и Каренина.
Это пересечение разных пониманий долга, обязанностей, а главное — любви. Это размышление о поисках идеальных отношений в семье, о невозможности найти истину, о явных и скрытых мотивах, которые движут людьми, о тайнах души, о чувственности и свойствах страсти и любви,
— говорится в пресс-релизе спектакля.
Помимо Софьи Эрнст и Аллы Сигаловой, в спектакле также сыграли Игорь Миркурбанов, Кирилл Власов и Игорь Хрипунов.
Ирина Чайковская
Екатерина Одинцова
Алина Лаврентьева-Пак
Кристина Левиева
Юлианна Караулова
Евгения Милова и Виктория Лопырева
Софья Эрнст
Алла Сигалова и Софья Эрнст
Алла Сигалова
Спектакль “Каренина. Процесс”
Алла Сигалова, Игорь Миркурбанов и Софья Эрнст