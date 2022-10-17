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Вышел спектакль “Каренина. Процесс” с Софьей Эрнст в главной роли. Среди гостей премьеры — Константин Эрнст, Гоша Рубчинский, Виктория Лопырева

Вышел спектакль "Каренина. Процесс" с Софьей Эрнст в главной роли. Среди гостей премьеры — Константин Эрнст, Гоша Рубчинский, Виктория Лопырева

Константин Эрнст, Валентин и Марина Юдашкины

15 октября в концертном зале “Барвиха Luxury Village” прошла премьера спектакля “Каренина. Процесс” по мотивам романа Л. Н. Толстого “Анна Каренина”. Режиссером, художником и автором сценической интерпретации стала Алла Сигалова, также сыгравшая одну из ролей, а главную роль исполнила Софья Эрнст, которая еще выступила и продюсером проекта.

Поддержать команду пришли Константин Эрнст, Валентин и Марина Юдашкины, Сергей Сельянов и Любовь Инжиневская, Ксения Соловьева, Гоша Рубчинский. Среди зрителей также оказались Виктория Лопырева, Екатерина Одинцова, Ирина Чайковская.

Софья Эрнст
Софья Эрнст

Константин Эрнст
Константин Эрнст

Виктория Лопырева
Виктория Лопырева

Сергей Сельянов и Любовь Инжиневская
Сергей Сельянов и Любовь Инжиневская

Ксения Соловьева
Ксения Соловьева

Гоша Рубчинский
Гоша Рубчинский

Марина и Валентин Юдашкины
Марина и Валентин Юдашкины

В спектакле “Каренина. Процесс” сюжет романа интерпретируется через бракоразводный процесс и трех его фигурантов — Анну, Вронского и Каренина.

Это пересечение разных пониманий долга, обязанностей, а главное — любви. Это размышление о поисках идеальных отношений в семье, о невозможности найти истину, о явных и скрытых мотивах, которые движут людьми, о тайнах души, о чувственности и свойствах страсти и любви,

— говорится в пресс-релизе спектакля.

Помимо Софьи Эрнст и Аллы Сигаловой, в спектакле также сыграли Игорь Миркурбанов, Кирилл Власов и Игорь Хрипунов.

Ирина Чайковская
Ирина Чайковская

Екатерина Одинцова
Екатерина Одинцова

Алина Лаврентьева-Пак
Алина Лаврентьева-Пак

Кристина Левиева
Кристина Левиева

Юлианна Караулова
Юлианна Караулова

Евгения Милова и Виктория Лопырева
Евгения Милова и Виктория Лопырева

Софья Эрнст
Софья Эрнст

Алла Сигалова и Софья Эрнст
Алла Сигалова и Софья Эрнст

Алла Сигалова
Алла Сигалова

Спектакль "Каренина. Процесс"
Спектакль “Каренина. Процесс”

Алла Сигалова, Игорь Миркурбанов и Софья Эрнст
Алла Сигалова, Игорь Миркурбанов и Софья Эрнст

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