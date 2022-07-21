Вышел полный трейлер приквела “Игры престолов” — сериала “Дом дракона”

Милли Алкок и Эмили Кэри в сериале “Дом дракона”

HBO представил первый полный трейлер приквела “Игры престолов” — сериала “Дом дракона”.

События сериала разворачиваются за 200 лет до событий, которые были описаны в “Игре престолов”. В центре сюжета — дом Таргариенов, который находится на грани гражданской войны, и борьба главных героев за Железный трон.



Пэдди Консидайн



Эмма Д’Арси



Эмма Д’Арси

В основу сюжета легла книга Джорджа Мартина “Пламя и кровь”. Тем из вас, кому нравятся сложные, противоречивые персонажи (как и мне), я думаю, понравится этот сериал. Конечно, будет много драконов и сражений, но основой истории являются человеческие конфликты, любовь и ненависть, драма персонажей, — рассказал Мартин, добавив, что в новом сериале не будет “однозначно положительных” персонажей.



Эмили Кэри и Милли Алкок



Стив Туссэн



Мэтт Смит



Оливия Кук

Шоураннерами сериала стали Мигель Сапочник и Райан Кондал, которые ранее работали над “Игрой престолов”. Главные роли исполнили Мэтт Смит и Эмма Д’Арси. Премьера сериала запланирована на 21 августа.