Вышел документальный фильм о детской прессе в Петербурге

«В советском Ленинграде количество детей в многоквартирном доме можно было примерно прикинуть так: зайти в подъезд и пересчитать почтовые ящики, из которых торчат детские журналы и газеты – “Чиж”, “Еж”, “Костер”, “Искорка”, “Ленинские искры”. Когда оглядываешься назад, понимаешь, как много значили эти издания и для тех, кто их читал, и для тех, кто создавал детскую прессу», — заявил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.