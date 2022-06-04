Вышел документальный фильм о детской прессе в Петербурге

Документальный фильм, посвященный детской прессе в Санкт-Петербурге, вышел в Сети. Картина посвящена не только 100-летию пионерии, но и 50-летию вынужденной эмиграции писателя Иосифа Бродского из России.
Фильм рассказывает об истории создания детской прессы в Ленинграде начиная с 1922 года и до наших дней. В съемках участвовали главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампиев, главный редактор издания «Пять углов» Сергей Грачев, поэт Вячеслав Лейкин, журналист Ника Стрижак и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
«В советском Ленинграде количество детей в многоквартирном доме можно было примерно прикинуть так: зайти в подъезд и пересчитать почтовые ящики, из которых торчат детские журналы и газеты – “Чиж”, “Еж”, “Костер”, “Искорка”, “Ленинские искры”. Когда оглядываешься назад, понимаешь, как много значили эти издания и для тех, кто их читал, и для тех, кто создавал детскую прессу», — заявил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.
Режиссером документальной ленты выступил Евгений Попов. Кинематографист вместе с командой газеты работал также над другими проектами издания, в частности, «Тот день. 03/04/2017».