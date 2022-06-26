Вышедшие с территории «Азота» мирные жители рассказали о состоянии детей на заводе

Вышедшие с завода «Азот» в Северодонецке люди рассказали, что дети, находящиеся на территории предприятия чувствовали себя плохо, у многих была высокая температура и проблемы с пищеварением, сообщает РИА Новости.
Девушка по имени Юлия вышла с территории завода утром. Ее вместе с другими людьми направили в лагерь для беженцев. Вместе со взрослыми с «Азота» выходили и дети, которым также пришлось пережить тяжелые времена.
«Наше убежище очень деформировано, в него прилетело, и там находиться очень опасно. Там находятся дети. Люди боятся выходить, потому что украинские военные сказали, что это будет расстрел», — рассказала женщина.
По ее словам, на территории промзоны болеют дети. У малышей держится высокая температура, многих часто тошнит. Женщина отметила, что украинские военные запретили людям выходить в город вместе с детьми. Она сообщила, что военнослужащие ВСУ использовали людей в качестве живого щита, поэтому удерживали их на предприятии.
По словам дочери женщины, во время нахождения на территории «Азота» питаться получалось только рисом и консервами. Многие люди часто испытывали голод, отметила девушка.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.