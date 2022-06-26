Новости01

Вышедшие с территории «Азота» мирные жители рассказали о состоянии детей на заводе

Вышедшие с территории «Азота» мирные жители рассказали о состоянии детей на заводе
Федеральное агентство новостей

Вышедшие с завода «Азот» в Северодонецке люди рассказали, что дети, находящиеся на территории предприятия чувствовали себя плохо, у многих была высокая температура и проблемы с пищеварением, сообщает РИА Новости.

Девушка по имени Юлия  вышла с территории завода утром. Ее вместе с другими людьми направили в лагерь для беженцев. Вместе со взрослыми с «Азота» выходили и дети, которым также пришлось пережить тяжелые времена.

«Наше убежище очень деформировано, в него прилетело, и там находиться очень опасно. Там находятся дети. Люди боятся выходить, потому что украинские военные сказали, что это будет расстрел», — рассказала женщина.

prt scr youtube.com/Иван Кужелев
prt scr youtube.com/Иван Кужелев

По ее словам, на территории промзоны болеют дети. У малышей держится высокая температура, многих часто тошнит. Женщина отметила, что украинские военные запретили людям выходить в город вместе с детьми. Она сообщила, что военнослужащие ВСУ использовали людей в качестве живого щита, поэтому удерживали их на предприятии.

По словам дочери женщины, во время нахождения на территории «Азота» питаться получалось только рисом и консервами. Многие люди часто испытывали голод, отметила девушка.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.