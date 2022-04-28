Вышедшие из спячки молодые медведи попали в объектив фотоловушки Кандалакшского заповедника

Медведи явно наслаждаются жизнью, ищут что-то в траве, по всей видимости, прошлогодние ягоды или коренья, жизнерадостно чешутся о корни деревьев и просто ворочаются на спине. Спустя двое суток после публикации мишки набрали более 200 тысяч просмотров.