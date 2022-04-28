Вышедшие из спячки молодые медведи попали в объектив фотоловушки Кандалакшского заповедника

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Фотоловушка Кандалакшского заповедника в Мурманской области поймала двух молодых игривых медведей, вышедших из зимней спячки.
Видеозапись резвящихся за зеленой траве животных разместили на странице в группе «ВКонтакте» инспекторы Кандалакшского природного заповедника. Фотоловушка, расположенная на острове Ряжков, засняла двух молодых хищников, рассказала ГТРК «Мурман» сотрудница заповедника.
Медведи явно наслаждаются жизнью, ищут что-то в траве, по всей видимости, прошлогодние ягоды или коренья, жизнерадостно чешутся о корни деревьев и просто ворочаются на спине. Спустя двое суток после публикации мишки набрали более 200 тысяч просмотров.
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