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    Вышедшие из спячки молодые медведи попали в объектив фотоловушки Кандалакшского заповедника

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Вышедшие из спячки молодые медведи попали в объектив фотоловушки Кандалакшского заповедника

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    pexels.com

    Фотоловушка Кандалакшского заповедника в Мурманской области поймала двух молодых игривых медведей, вышедших из зимней спячки.

    Видеозапись резвящихся за зеленой траве животных разместили на странице в группе «ВКонтакте» инспекторы Кандалакшского природного заповедника. Фотоловушка, расположенная на острове Ряжков, засняла двух молодых хищников, рассказала ГТРК «Мурман» сотрудница заповедника.

    prt scr vk.com/ФГБУ Кандалакшский природный заповедникprt scr vk.com/ФГБУ Кандалакшский природный заповедник

    Медведи явно наслаждаются жизнью, ищут что-то в траве, по всей видимости, прошлогодние ягоды или коренья, жизнерадостно чешутся о корни деревьев и просто ворочаются на спине. Спустя двое суток после публикации мишки набрали более 200 тысяч просмотров.

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