Новости02

Вырвавшийся из украинского плена житель Горловки рассказал всему миру о преступлениях ВСУ

Вырвавшийся из украинского плена житель Горловки рассказал всему миру о преступлениях ВСУ
Федеральное агентство новостей

Мобилизованный военнослужащий из Горловки по имени Александр рассказал о том, как попал в украинский плен и сообщил о двух месяцах издевательств и психологического давления со стороны военнослужащих ВСУ.

Александр был мобилизован в Народную милицию ДНР 19 февраля, а буквально через две недели, 1 марта, при обстреле со стороны ВСУ мужчина попал в плен.

Видео с рассказом Александра опубликовал на своей странице в социальной сети член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров.

В украинском плену Александр провел два месяца, которые врезались в его память на всю жизнь. Так, по словам мужчины, украинские военные применяли к нему как физическое, так и психологическое насилие, а также говорили, что его никогда не отпустят домой.

«Я подвергался физическому насилию. Применялось также психологическое воздействие. Они угрожали мне, моей семье. Мне говорили, что я никогда не вернусь из плена. В большинстве случаев издевательства со стороны украинцев происходят ради получения удовольствия», — поделился воспоминаниями мужчина.

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

После двух месяцев заточения Александр был освобожден и смог рассказать миру о реалиях украинского плена и том, как военнослужащие ВСУ относятся к людям.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.