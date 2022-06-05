Вырвавшийся из украинского плена житель Горловки рассказал всему миру о преступлениях ВСУ

Мобилизованный военнослужащий из Горловки по имени Александр рассказал о том, как попал в украинский плен и сообщил о двух месяцах издевательств и психологического давления со стороны военнослужащих ВСУ.
Александр был мобилизован в Народную милицию ДНР 19 февраля, а буквально через две недели, 1 марта, при обстреле со стороны ВСУ мужчина попал в плен.
Видео с рассказом Александра опубликовал на своей странице в социальной сети член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров.
В украинском плену Александр провел два месяца, которые врезались в его память на всю жизнь. Так, по словам мужчины, украинские военные применяли к нему как физическое, так и психологическое насилие, а также говорили, что его никогда не отпустят домой.
«Я подвергался физическому насилию. Применялось также психологическое воздействие. Они угрожали мне, моей семье. Мне говорили, что я никогда не вернусь из плена. В большинстве случаев издевательства со стороны украинцев происходят ради получения удовольствия», — поделился воспоминаниями мужчина.
После двух месяцев заточения Александр был освобожден и смог рассказать миру о реалиях украинского плена и том, как военнослужащие ВСУ относятся к людям.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.