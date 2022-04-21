Выручка Tesla в первом квартале 2022 года составила 18,8 млрд долларов, прибыль — 3,3 млрд долларов

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Компания Tesla опубликовала отчёт за минувший квартал. В первом квартале 2022 года её выручка составила 18,756 9 млрд долларов, из которых на продажи электромобилей приходится 16,861 млрд долларов. Первый показатель в годовом выражении вырос на 81%, второй — на 87%.

За квартал была получена операционная прибыль в размере 3,603 млрд долларов — в шесть раз больше, чем в первом квартале прошлого года.

Что касается чистой прибыли, она в первом квартале 2022 года составила 3,318 млрд долларов. Год назад этот показатель был 438 млн долларов, то есть чистая прибыль в годовом выражении выросла примерно в 7,5 раза.

По состоянию на конец квартала запас денежных средств и их эквивалентов, принадлежащих компании, оценивался в 17,505 млрд долларов. За год эта сумма увеличилась на 2%.