Вырезавшего возлюбленной сердце участника ток-шоу о свадьбах задержали на Украине

Украинские правоохранители задержали известного адвоката и участника ток-шок о свадьбах по подозрению в убийстве и расчленении возлюбленной.
В Нацполиции Киевской области сообщили, что в холодильнике у мужчины обнаружили органы убитой, в том числе язык. Конечности он сложил в дорожную сумку, которую выбросил в пруд. Жертву с трудом опознали по брендовому платью.
По предварительным данным, адвокат поссорился с сожительницей, после чего задушил ее и расчленил труп. Ему предъявили обвинение в убийстве.