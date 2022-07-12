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Вырезавшего возлюбленной сердце участника ток-шоу о свадьбах задержали на Украине

Вырезавшего возлюбленной сердце участника ток-шоу о свадьбах задержали на Украине
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Украинские правоохранители задержали известного адвоката и участника ток-шок о свадьбах по подозрению в убийстве и расчленении возлюбленной. 

В Нацполиции Киевской области сообщили, что в холодильнике у мужчины обнаружили органы убитой, в том числе язык. Конечности он сложил в дорожную сумку, которую выбросил в пруд. Жертву с трудом опознали по брендовому платью.

По предварительным данным, адвокат поссорился с сожительницей, после чего задушил ее и расчленил труп. Ему предъявили обвинение в убийстве. 

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RusNewsToday24
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