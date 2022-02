Выращивание лука в грунте по-китайски

Когда большая часть зимы уже за плечами, от спячки пробуждаются трудолюбивые дачники и садоводы. И хотя за окнами могут быть еще морозы, это то самое время, когда нужно готовить рассаду и, по возможности, подготавливать почву. Это касается и тех, кто практикует выращивание лука в грунте.

Казалось бы, всего лишь лук, а повозиться с ним всё-таки придется. Выращивание из семян в открытом грунте — дело тонкое. И в этот раз хотелось бы поделиться с вами мудростью китайских земледельцев. В восточной кухне лук просто незаменим, поэтому там точно знают, как вырастить его правильно.Этот способ немного отличается от привычного нам, но в нём нет ничего сложного.

Как вырастить лук в грунте

Выбирать место для лука тоже нужно с умом. Желательно, чтобы оно было на возвышении, так на нём не будет скапливаться вода. Место должно быть максимально открытым солнцу, ведь лук — теплолюбивое растение. Культура, которая росла там до этого, тоже очень важна. Лучше всего лук приживается после томатов, бобовых, картофеля и дыни.

Когда снег сойдет, и температура воздуха поднимется до 3-5 градусов, можно приступать к посадке. Для этого землю советуем удобрить аммиачной селитрой (1 ч. л. на 1 кв. м), а затем на 2-3 дня накрыть пленкой.

За 24 часа до высадки семена нужно замочить в воде. При этом не забывайте менять воду каждые 3-4 часа. И вот, момент настал! Пора приступать к основному этапу. Именно в нём нужно применить китайскую хитрость.

Землю разрыхлите и сформируйте гребни, высотой около 15 см на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Семена нужно сеять не в канавки, а на вершинах гребней, погружая их на глубину не более 5 см. Хитрость в том, что на вершинах гребней земля прогревается лучше и получает много солнца. Значит лук получится крепким и крупным даже на бедной почве.

В бороздах слишком мало света для этого теплолюбивого растения, поэтому в Азии лук сеют именно так. Также хотим вам напомнить, что эта культура терпеть не может кислую почву, тень и ветер. Довольно капризное растение, которое, тем не менее, просто незаменимо в кулинарии и народной медицине. Надеемся, вы на личном опыте убедитесь, что сеять лук китайским способом удобнее всего. Желаем щедрого урожая!

