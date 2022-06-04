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Выпускники Ямальской школы кадрового резерва представили губернатору свои проекты

Выпускники Ямальской школы кадрового резерва представили губернатору свои проекты
Kremlin Pool/Global Look Press

Участники первого потока Ямальской школы кадрового резерва представили губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову свои проекты. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Всего в первом потоке школы приняли участие 68 человек. Они учились с октября по июнь и прошли пять образовательных модулей. Среди представленных ими проектов — площадка для молодежных субкультур в Салехарде, экологическая игра для детей и новый способ контроля за безнадзорными животными. Об этом информирует сайт «Красный север».

Глава региона поддержал многие идеи и отметил, что они будут воплощены в жизнь. Артюхов указал, что в состав школы были включены как муниципальные и государственные служащие, так и представители федеральных органов власти.

«Это очень важно, потому что мы единая команда. Я искренне верю: все, чему вы учились, помогло вам лучше общаться, настроить доверительные отношения», — указал Артюхов.

Спикерами школы выступили эксперты в области маркетинга, экономики, психологии и других сфер. Артюхов указал, что второй поток будет запущен осенью.

артюхов кадровый резерв янао
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