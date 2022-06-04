Выпускники Ямальской школы кадрового резерва представили губернатору свои проекты

Участники первого потока Ямальской школы кадрового резерва представили губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову свои проекты. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Всего в первом потоке школы приняли участие 68 человек. Они учились с октября по июнь и прошли пять образовательных модулей. Среди представленных ими проектов — площадка для молодежных субкультур в Салехарде, экологическая игра для детей и новый способ контроля за безнадзорными животными. Об этом информирует сайт «Красный север».
Глава региона поддержал многие идеи и отметил, что они будут воплощены в жизнь. Артюхов указал, что в состав школы были включены как муниципальные и государственные служащие, так и представители федеральных органов власти.
«Это очень важно, потому что мы единая команда. Я искренне верю: все, чему вы учились, помогло вам лучше общаться, настроить доверительные отношения», — указал Артюхов.
Спикерами школы выступили эксперты в области маркетинга, экономики, психологии и других сфер. Артюхов указал, что второй поток будет запущен осенью.