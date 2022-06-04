Выпускники Ямальской школы кадрового резерва представили губернатору свои проекты

Всего в первом потоке школы приняли участие 68 человек. Они учились с октября по июнь и прошли пять образовательных модулей. Среди представленных ими проектов — площадка для молодежных субкультур в Салехарде, экологическая игра для детей и новый способ контроля за безнадзорными животными. Об этом информирует сайт «Красный север».