Выпущено 10 млн автомобилей Dacia: названы самые популярные модели

загрузка...

Кроссовер Dacia Duster серого цвета стал юбилейным 10-миллионым автомобилем компании Dacia, который сошёл с конвейера головного завода в Румынии. На производство такого количества машин у компании Dacia ушло 54 года.

Компания Dacia была создана при поддержке Renault, а первое предприятие запущено в 1968 году. Первой выпускаемой моделью стал заднемоторный седан Dacia 1100 (копия модели Renault 8), а 1969 началось производство переднеприводного семейства Dacia 1300 (на базе Renault 12). Машины под двумя марками были одновременно представлены во Франции и Румынии.





В 1980-х сотрудничество с Renault было завершено, после чего Dacia сама выпускала новые модели. В 1999 году Renault выкупила румынскую компанию, а в 2004 появился Logan и началась современная история марки Dacia.

Продукция Dacia сегодня продаётся в 44 странах мира, автомобили выпускают в Румынии, Марокко, Алжире и Китае. Во многих странах мира модели Dacia продаются под маркой Renault (а в России есть Lada Largus), но они не входят в эти 10 млн единиц.

Самой продаваемой моделью является Dacia Sandero с результатом 2,6 млн машин трех поколений, включая версии Stepway. Второе место удерживает Dacia 1300: 2,3 млн автомобилей за 34 года производства. Следом идут Duster и Logan, продажи которых составили 2,1 млн и 1,95 млн единиц.