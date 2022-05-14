Выпущена российская ОС «Альт Рабочая станция К» 10 — бесплатная для домашнего использования

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Компания «Базальт СПО» сообщила о выпуске новой версии отечественной операционной системы «Альт Рабочая станция К» 10, которая предназначена для использования, а домашних компьютерах и в коммерческом секторе. Для домашнего использования «Альт Рабочая станция К» 10 предлагается бесплатно, а организациям необходимо приобрести лицензию.

Эта российская ОС построена на графической среде KDE Plasma, которая очень близка по стилю к привычной большинству пользователей ОС Windows. Для корпоративных пользователей в дистрибутив этой операционной системы включён механизм применения групповых политик для пользователей и компьютеров, членов домена Active Directory, а также графическая утилита для управления корпоративным доменом. Среди других нововведений — поддержка корневых сертификатов безопасности Минцифры России, программное обеспечение для двухфакторной аутентификации пользователя с помощью аппаратных токенов, доступ к репозиторию приложений Flathub непосредственно из Центра приложений ОС.





В состав операционной системы входят фирменные обои рабочего стола, для которых выбраны снимки отечественных фотографов. Они были признаны победителями 35AWARDS, крупной международной премии профессионального фото-сообщества 35photo.pro.

Мы совершенствуем ОС «Альт Рабочая станция К» 10, обеспечивая её эффективность как для домашнего, так и для профессионального применения. Сегодня это особенно важно. Миллионы российских организаций и частных пользователей остались без сопровождения производителями зарубежных систем из-за санкций. Наши решения помогают решить эту задачу, предоставляя российским потребителям функциональную и удобную операционную систему, обладающую привычным для пользователей и системных администраторов функционалом. В десятой версии «Альт Рабочая станция К» мы уделили особое внимание удобству использования, дизайну интерфейса и вопросам интеграции в существующую ИТ-инфраструктуру предприятия.

Антон Фарыгин, заместитель генерального директора «Базальт СПО»

Для удобства пользователей специалисты «Базальт СПО» существенно обновили портал с информацией о программных пакетах, доступных к установке в операционную систему.