выпущено новое семейное приложение «Rutube Детям»

Команда видеосервиса Rutube, отечественной альтернативы YouTube, сообщила о выпуске нового семейного приложения «Rutube Детям» – для детей и их родителей.





Как отмечают разработчики, мультфильмы, семейные шоу, юные блогеры, детские радио- и телепередачи теперь доступны в приложении «Rutube Детям» для устройств на базе iOS, Android и HarmonyOS.

Сейчас в приложении можно посмотреть более 10 000 единиц контента, среди которых мультипликационный сериал-квест «Лесенка знаний: мастерство», созданный Rutube совместно с киностудией «Ярко».

Для родителей разработан специальный раздел. В нем можно установить таймер просмотра, позволяющий ограничивать время, проведенное ребенком в приложении. Вход в раздел защищен кодом доступа. Взрослому предлагается решить задачу или ввести установленный PIN-код.

Чтобы авторизоваться в приложении «Rutube Детям», достаточно войти в учетную запись Rutube. Новым пользователям для подключения всех функций приложения необходима регистрация.

Для ребенка можно создать отдельный детский профиль, который он может персонализировать самостоятельно: придумать забавное имя и выбрать понравившегося персонажа для аватара.

Контент в приложении отсортирован по категориям: от популярных мультсериалов и новинок детских блогеров до мастер-классов и обучающих видео. Также доступен раздел «Избранное».