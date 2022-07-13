Выпущена финальная бета Android 13 — дальше релиз

Компания Google выпустила четвертую и последнюю бета-версию Android 13. На следующем шаге ожидается релиз, причём, по словам представителей компании, до этого момента осталось несколько недель. Сначала обновления выйдут на актуальных версиях смартфонов Pixel, а затем станут появляться на сторонних смартфонах. Однако это уже зависит от разработчиков компаний.





Четвертая бета-версия Android 13 предназначена для разработчиков приложений, чтобы те могли протестировать свои программы и подготовить их к выходу финальной версии ОС. Нынешняя бета включает в себя исправления найденных ошибок и, фактически, является предрелизной сборкой.





Что касается нововведений, то в Android 13 ожидаются новые функции конфиденциальности, новые возможности для уведомлений, улучшения иконок приложений, поддержка HDR-видео, Bluetooth LE Audio и другие дополнения.

Отметим, что ранее сообщалось о пользователе, который получил прототип Pixel 7 Pro с Android 13. К сожалению, компания Google смогла удалённо отключить смартфон.